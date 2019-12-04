Трамп еще не определился с санкциями насчет "Северного потока-2"

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

По его словам, этот вопрос Германия должна решить самостоятельно

Президент США Дональд Трамп заявил, что не определился с санкциями насчет проекта газопровода "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Сообщается, что Трамп на вопрос журналиста, собираются ли США ввести санкции против газопровода, конкретного ответа не дал.

"Мы на самом деле это еще не определили", - говорит Трамп.

По его словам, этот вопрос Германия должна решить самостоятельно.

Напомним, комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря планирует провести голосование по законопроекту о санкциях против России. Сообщается, что законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса в феврале текущего года из-за вмешательства РФ в американские выборы и агрессии в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода "Северный поток-2" в американский оборонный бюджет на 2020 год.

Напомним, ранее Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями против России. Таким образом она смягчила санкции против России.