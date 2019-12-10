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В оборонний бюджет США включили санкції проти двох російських газопроводів

Новини » В світі     10.12.2019 - 11:32
В оборонний бюджет США включили санкції проти двох російських газопроводів
Ілюстративне фото (maxpixel.net)

Конгрес пропонує ввести санкції для захисту європейської енергетичної безпеки

Конгрес США включив в оборонний бюджет на 2020 рік санкції проти двох російських газопроводів - "Північний потік-2" і "Турецький потік". Про це йдеться в опублікованому документі оборонного бюджету.

Повідомляється, що в понеділок, 9 грудня, обидві палати Конгресу схвалили включення санкцій проти російських газопроводів в оборонний бюджет.

"США прихильні захисту європейської енергетичної безпеки і вводячи санкції щодо російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.

Раніше РБК-Україна писало, що оборонний бюджет США не були включені санкції проти державного боргу Росії, які були в початковому проекті бюджету. Під час затвердження проекту зазначені пункти були зняті з розгляду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він ще не визначився з санкціями щодо проекту газопроводу "Північного потоку-2". За його словами, це питання Німеччина повинна вирішувати самостійно.

Також повідомлялося, що запуск в експлуатацію газопроводу "Турецький потік" планується на 8 січня. Газопровід розрахований на постачання 31,5 млрд кубометрів російського газу на рік.

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