Оборонний комітет ВР підтримав виключення зі свого складу Безуглої

Безуглу хочуть зняти з посади заступника голови оборонного комітету ВР

Нагадаємо, у січні 2024 року у Верховну раду України внесли постанову про відкликання нардепа Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Перед цим Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу з посади заступниці голови комітету. Проте нардеп залишиться членом оборонного комітету.

Безугла відома своїми скандальними заявами з критикою військового командування. Зокрема, вона звинувачувала колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у нібито "відсутності плану війни" на рік.

Зазначимо, Безуглу вже не вперше хочуть виключити з комітету. Відповідна пропозиція вже була подана Федором Веніславським в лютому минулого року.

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