RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оборонный комитет ВР поддержал исключение из своего состава Безуглой

Фото: Марьяна Безугла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития поддержали исключение из своего состава заместителя главы комитета Марьяны Безуглой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Марьяны Безуглой.

"Только что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о моем снятии с должности заместителя и исключении из состава комитета. Это может голосовать только зал, не комитет, но они продолжают стараться", - написала Безугла. 

Проект постановления поддержали 14 депутатов из 16 присутствовавших на заседании. Один нардеп не голосовал, а сама Безуглая воздержалась.

Безуглу хотят снять с должности заместителя главы оборонного комитета ВР

Напомним, в январе 2024 года в Верховную Раду Украины внесли постановление об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Перед этим Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Безуглу от должности заместителя председателя комитета. Однако нардеп останется членом оборонного комитета.

Безуглая известна своими скандальными заявлениями с критикой военного командования. В частности, она обвиняла бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в якобы "отсутствии плана войны" на год.

Отметим, что Безуглу уже не впервые хотят исключить из комитета. Соответствующее предложение уже было подано Федором Вениславским в феврале прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада