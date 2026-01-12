Оборонний комітет Ради не підтримав звільнення Малюка

Як зазначив Железняк, під час розгляду подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Малюка в оборонному комітеті голоси розподілилися так:

за - 7 осіб;

проти - 6 осіб;

утрималися - 2 особи.

Нардеп звернув увагу, що таким чином комітет не рекомендував виносити подання президента на розгляд у Раді. Але це не сильно заважає голосуванню.

При цьому оборонний комітет підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони: