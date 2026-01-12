RU

Оборонный комитет Рады не поддержал увольнение Малюка

Фото: Василий Малюк, глава СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

В комитете Верховной Рады по вопросам обороны не набралось достаточного количества голосов в поддержку увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил Железняк, во время рассмотрения представления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Малюка в оборонном комитете голоса распределились следующим образом:

  • за - 7 человек;
  • против - 6 человек; 
  • удержались - 2 человека.

Нардеп обратил внимание, что таким образом комитет не рекомендовал выносить представление президента на рассмотрение в Раде. Но это не сильно мешает голосованию. 

При этом оборонный комитет поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны:

  • за - 8 человек;
  • против - 6 человек. 

Увольнение Малюка

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский неожиданно решил уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Это произошло на фоне волны кадровых перестановок в силовых структурах и не только.

По словам Зеленского, Малюк теперь будет руководить асимметричными операциями против оккупантов.

В тот же день глава СБУ написал заявление об отставке. На прошлой неделе стало известно, что его внесли в Раду.

Для того, чтобы отправить Малюка в отставку, соответствующую инициативу в ходе голосования должны поддержать 226+ нардепов.

Стоит заметить, что под руководством Малюка СБУ провела много успешных операций против российских оккупантов. Одна из самых громких - операция "Паутина", во время которой на российских аэродромах были уничтожены стратегические бомбардировщики врага.

Детальнее о Малюке - в материале РБК-Украина.

