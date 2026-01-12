Оборонный комитет Рады не поддержал увольнение Малюка

Увольнение Малюка

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский неожиданно решил уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Это произошло на фоне волны кадровых перестановок в силовых структурах и не только.

По словам Зеленского, Малюк теперь будет руководить асимметричными операциями против оккупантов.

В тот же день глава СБУ написал заявление об отставке. На прошлой неделе стало известно, что его внесли в Раду.

Для того, чтобы отправить Малюка в отставку, соответствующую инициативу в ходе голосования должны поддержать 226+ нардепов.

Стоит заметить, что под руководством Малюка СБУ провела много успешных операций против российских оккупантов. Одна из самых громких - операция "Паутина", во время которой на российских аэродромах были уничтожены стратегические бомбардировщики врага.

