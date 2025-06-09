Оборонный бюджет Финляндии вырастет на миллиарды из-за угрозы от России, - премьер

Финляндия вынуждена укреплять свою оборону из-за угрозы со стороны России. Премьер-министр Петтери Орпо объявил, что оборонные расходы ежегодно будут расти на миллиарды евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По словам Орпо, для увеличения оборонных расходов Финляндии необходимо ускорить экономический рост, однако это сопряжено с определенными трудностями.

"Я рад, что в Финляндии по этому вопросу существует почти полное согласие между всеми партиями. Население стареет, поэтому наши расходы постоянно увеличиваются на миллиарды. Нам просто необходимо найти решение, и экономический рост – это единственный устойчивый путь", - подчеркнул он.

Орпо добавил, что финское правительство планирует увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП к 2029 году. Это означает ежегодное увеличение бюджета на 1,5-2 млрд евро.

Премьер-министр отметил, что это вполне реализуемо, хотя одновременный рост госдолга остается серьезной проблемой. Он добавил, что дополнительные средства будут направлены на сухопутные войска, защиту восточной границы и систему противовоздушной обороны.

"Времени на раздумья у нас нет", - подытожил Орпо.