Оборонні споруди будуть зводити швидше: уряд прийняв важливе рішення

"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях", - написав він.

За словами Шмигаля, роботи будуть проводитися, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони.

Після того, як обласні військові адміністрації визначать потреби, на засідання Кабміну мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування. Шмигаль зазначив, що це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.

Нагадаємо, у рамках підготовки до можливого наступу з Білорусі українські бійці створили декілька потужних оборонних рубежів навколо столиці та Київської області.

До того ж, захисники почали будувати фортифікаційні споруди на кордоні з невизнаним Придністров'ям.

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