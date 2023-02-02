Генерал Павлюк розповів, як Київська область готується до можливого наступу з Білорусі

Українські військові в рамках підготовки до можливого наступу з Білорусі створили кілька потужних оборонних рубежів навколо Києва та області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Командувач угрупування сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За словами генерала, військові вивчили всі проблеми та питання, які були на момент першого наступу на Київ.

"Проаналізували всі напрямки, якими рухався противник. Це все враховано при побудові оборони. Створено кілька потужних оборонних рубежів навколо Києва, по Київській області і аж до кордону. Створено систему і розвідки, і протиповітряної оборони", - розповів він.

Він додав, що у Київській області підготовлено позиції, а також встановлено довготривалі фортифікаційні споруди, укриття для особового складу.

Крім того, військові замінували місцевість, яка може бути використана супротивником для просування.

"Вздовж кордону облаштовано мінні загородження, завали, рови тощо – це послабить рух наступального угруповання та дозволить знищити його ще на кордоні", - сказав Павлюк.

Також він зазначив, що підрозділи угруповання оборони Києва постійно вдосконалюють свої навички. Тренування з ними проведено кожному напрямі.

"Ми системно працюємо над тим, щоб у разі повторного вторгнення далі межі ворог не пройшов. На кожному напрямі проведено тренування підрозділів. Усі батальйони вже мають досвід бойових дій", - додав генерал.