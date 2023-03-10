Оборонные сооружения будут возводить быстрее: правительство приняло важное решение

"На заседании правительства было принято важное протокольное решение о безотлагательном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях", - написал он.

По словам Шмыгаля, работы будут производиться, в частности, с использованием средств по соответствующей программе Минобороны.

После того, как областные военные администрации определят потребности, на заседания Кабмина должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования. Шмыгаль отметил, что это должно обеспечить оперативное возведение фортификационных сооружений для оборонных нужд там, где это необходимо.

Напомним, в рамках подготовки к возможному наступлению из Беларуси украинские бойцы создали несколько мощных оборонительных рубежей вокруг столицы и Киевской области.

К тому же защитники начали строить фортификационные сооружения на границе с непризнанным Приднестровьем.

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