Повинні бути готові. Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою
Україна посилює контроль на кордоні з Придністров'ям. ЗСУ почали будувати фортифікаційні споруди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністровʼя, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок. Не тільки посилюється контроль, але й будуються інженерно-фортифікаційні споруди", - заявив Демченко.
За словами речника ДПСУ, через підступність ворога Україна повинна бути готова до будь-яких провокацій, у зв'язку з чим кордони Білорусі та Молдови потребують посиленої уваги.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни не мають можливості здійснити висадку десанту на території Придністров'я.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.