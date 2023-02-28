Повинні бути готові. Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністровʼя, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок. Не тільки посилюється контроль, але й будуються інженерно-фортифікаційні споруди", - заявив Демченко.

За словами речника ДПСУ, через підступність ворога Україна повинна бути готова до будь-яких провокацій, у зв'язку з чим кордони Білорусі та Молдови потребують посиленої уваги.