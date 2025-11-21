Мінуснули 13 тисяч росіян. Сирський розповів про успіхи контрнаступу на Донбасі

У період з серпня по жовтень цього року українські захисники проводили контрнаступальні дії на Донбасі. В результати втрати Росії склали понад 13 тисяч військових убитими та пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Генерал виступив у форматі відеозв’язку на засіданні європейського Військового комітету під головуванням генерала Шона Кленсі. Під час виступу Сирський розповів про актуальну ситуацію на фронті.

"Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення", - сказав він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, за весь час війни країна-агресорка запустила по Україні понад 112 тисяч дронів-камікадзе типу "Шахед". Головні цілі росіян - цивільна інфраструктура і житлові будинки, що призвело до жертв серед цивільного населення.

З кінця серпня по жовтень 2025 року Сили оборони провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку.

"В результаті підрозділи розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська. Втрати росіян склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими", - розповів Сирський.

Він також подякував за реалізацію ініціативи PURL. Генерал наголосив, що вона вкрай важлива для захисту українців і критичної інфраструктури, а також підтримки Сил оборони на фронті.