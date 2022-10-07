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Оборона, соціалка і медицина: які показники закладені в держбюджет-2023

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П'ятниця 07 жовтня 2022 17:34
Оборона, соціалка і медицина: які показники закладені в держбюджет-2023 Фото: головним пріоритетом у проекті держбюджету-2023 стала безпека і оборона (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Головним пріоритетом у проекті держбюджету України на 2023 рік стала безпека і оборона. Так, 45% видатків закладено саме на підтримку української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що на безпеку та оборону піде майже 18% національного ВВП. Шмигаль додав, що Україна фінансує та фінансуватиме ЗСУ самостійно за рахунок власних внутрішніх ресурсів.

Решта основних показників держбюджету на 2023 рік такі:

  • 1,1 трлн гривень доходів та 2,3 трлн гривень видатків загального фонду;
  • покриття дефіциту за рахунок макрофінансової допомоги міжнародних партнерів та продажу військових облігацій;
  • 16% піде на соціальні програми підтримки українців, у тому числі на виплати пенсій та адаптацію ветеранів;
  • 7% - на медицину, 6,2% - на освіту;
  • допомога громадам деокупованих територій: 24 млрд гривень додаткової дотації на компенсацію втрат, щонайменше 19,4 млрд гривень - у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії;
  • продовження дії програм підтримки бізнесу: програма кредитування 5/7/9 та гранти.

"Реалізація держбюджету під час війни - це рух з багатьма невідомими. За форс-мажорних обставин головний фінансовий документ країни коригуватиметься, але залишиться незмінним у своїх пріоритетах", - написав Шмигаль.

Прем'є-міністр також підкреслив важливість швидкого прийняття проекту державного бюджету на 2023 рік.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада затвердила проект держбюджету України у першому читанні.

Зазначимо, що Кабмін прогнозував технічно розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар у проекті держбюджету на наступний рік.

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