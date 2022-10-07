Оборона, социалка и медицина: какие показатели заложены в госбюджет-2023

Главным приоритетом в проекте госбюджета Украины на 2023 год стала безопасность и оборона. Так, 45% расходов заложено именно на поддержку украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля .

Он отметил, что на безопасность и оборону уйдет около 18% национального ВВП. Шмыгаль добавил, что Украина финансирует и будет финансировать ВСУ самостоятельно за счет собственных внутренних ресурсов.

Остальные основные показатели госбюджета на 2023 год таковы:

1,1 трлн гривен доходов и 2,3 трлн гривен расходов общего фонда;

покрытие дефицита за счет макрофинансовой помощи международных партнеров и продажи военных облигаций;

16% пойдет на социальные программы поддержки украинцев, в том числе на выплаты пенсий и адаптацию ветеранов;

7% - на медицину, 6,2% - на образование;

помощь общинам деоккупированных территорий: 24 млрд гривен дополнительной дотации на компенсацию потерь, по меньшей мере 19,4 млрд гривен - в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии;

продолжение действия программ поддержки бизнеса: программа кредитования 5/7/9 и гранты.

"Реализация госбюджета во время войны - это движение со многими неизвестными. При форс-мажорных обстоятельствах главный финансовый документ страны будет корректироваться, но останется неизменным в своих приоритетах", - написал Шмыгаль.

Премьер-министр также подчеркнул важность быстрого принятия проекта государственного бюджета на 2023 год.

Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила проект госбюджета Украины в первом чтении.

Напомним, что Кабмин прогнозировал технически расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар в проекте госбюджета на следующий год.

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