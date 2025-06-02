На Оболоні в Києві горів ТРЦ Dream Yellow: що відомо

"Приліт" біля ТРЦ Dream Berry

Нагадаємо, що на Оболоні у Києві розташовуються два торгово-розважальні комплекси Dream Yellow та Dream Berry. На початку травня ТРЦ Dream Berry був пошкоджений внаслідок російської атаки.

Так, через атаку дронів та падіння уламків був понівечений фасад і деякі конструкції ТРЦ. Також біля Dream Berry горіли машини і були пошкоджені сусідні будинки.

Крім того, 24 травня внаслідок комбінованої атаки на Київ був пошкоджений інший ТРЦ -"Блокбастер Молл".

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