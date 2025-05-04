Як виглядає ТРЦ Dream Town на Оболоні після атаки дронів (фото, відео)
Російська армія атакувала Оболонь дронами в ніч на 4 травня. Пошкоджено авто і ТРЦ Dream Town, горіла багатоповерхівка.
РБК-Україна публікує фото і відео з місця.
Так, пошкоджено ТРЦ Dream Town. У сусідніх будинках із ТРЦ вибито вікна.
Наслідки атаки дронів на ТРЦ Dream Town на Оболоні 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Також на кадрах видно кілька воронок, пошкоджений "Екомаркет".
Наслідки атаки дронів на "Екомаркет" на Оболоні 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Крім того, видно наслідки після пожежі на покрівлі багатоповерхівки після падіння уламків.
Наслідки атаки дронів на багатоповерхівку на Оболоні 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Люди вже з самого ранку прибирають наслідки "нальоту" дронів.
Завтра ТРЦ Dream Town не працюватиме
Завтра, 5 травня, ТРЦ Dream Town (Dream Berry) працювати не буде.
"Завтра Дрім Беррі не працюватиме, тривають роботи. Але Жовтий Дрім працює в штатному, приходьте", - розповів співвласник ТРЦ, київський бізнесмен Гарік Корогодський.
Атака дронів на Київ
Близько 1:00 у неділю, 4 травня, у Києві було чути вибухи. У столиці тривала робота ППО через ворожі ударні безпілотники.
Також у Києві внаслідок російської дронової атаки цієї ночі, 4 травня, фіксували падіння уламків збитих повітряних цілей у трьох районах столиці. Унаслідок цього в місті сталися пожежі.
Зокрема, в Оболонському районі горіли сім автомобілів, виникла пожежа на покрівлі багатоповерхівки. Крім Оболоні, пошкодження є в Шевченківському та Святошинському районах.
Спочатку в Києві було відомо про одного постраждалого, потім кількість поранених зросла. Також постраждали двоє дітей, а кількість поранених дорослих зросла до 7 осіб. Наразі вже відомо про 11 постраждалих у Києві. Усі пожежі загасили.
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