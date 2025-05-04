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Як виглядає ТРЦ Dream Town на Оболоні після атаки дронів (фото, відео)

Київ, Неділя 04 травня 2025 09:27
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Як виглядає ТРЦ Dream Town на Оболоні після атаки дронів (фото, відео) Фото: який вигляд має Dream Town і Оболонь після атаки дронів на Київ 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Гурковська

Російська армія атакувала Оболонь дронами в ніч на 4 травня. Пошкоджено авто і ТРЦ Dream Town, горіла багатоповерхівка.

РБК-Україна публікує фото і відео з місця.

Так, пошкоджено ТРЦ Dream Town. У сусідніх будинках із ТРЦ вибито вікна.

Наслідки атаки дронів на ТРЦ Dream Town на Оболоні 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також на кадрах видно кілька воронок, пошкоджений "Екомаркет".

Наслідки атаки дронів на "Екомаркет" на Оболоні 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, видно наслідки після пожежі на покрівлі багатоповерхівки після падіння уламків.
Як виглядає ТРЦ Dream Town на Оболоні після атаки дронів (фото, відео)
Наслідки атаки дронів на багатоповерхівку на Оболоні 4 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Люди вже з самого ранку прибирають наслідки "нальоту" дронів.

Завтра ТРЦ Dream Town не працюватиме

Завтра, 5 травня, ТРЦ Dream Town (Dream Berry) працювати не буде.

"Завтра Дрім Беррі не працюватиме, тривають роботи. Але Жовтий Дрім працює в штатному, приходьте", - розповів співвласник ТРЦ, київський бізнесмен Гарік Корогодський.

Атака дронів на Київ

Близько 1:00 у неділю, 4 травня, у Києві було чути вибухи. У столиці тривала робота ППО через ворожі ударні безпілотники.

Також у Києві внаслідок російської дронової атаки цієї ночі, 4 травня, фіксували падіння уламків збитих повітряних цілей у трьох районах столиці. Унаслідок цього в місті сталися пожежі.

Зокрема, в Оболонському районі горіли сім автомобілів, виникла пожежа на покрівлі багатоповерхівки. Крім Оболоні, пошкодження є в Шевченківському та Святошинському районах.

Спочатку в Києві було відомо про одного постраждалого, потім кількість поранених зросла. Також постраждали двоє дітей, а кількість поранених дорослих зросла до 7 осіб. Наразі вже відомо про 11 постраждалих у Києві. Усі пожежі загасили.

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