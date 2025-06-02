На Оболони в Киеве горел ТРЦ Dream Yellow: что известно

"Прилет" возле ТРЦ Dream Berry

Напомним, что на Оболони в Киеве находятся два торгово-развлекательных комплекса Dream Yellow и Dream Berry. В начале мая ТРЦ Dream Berry был поврежден в результате российской атаки.

Так, из-за атаки дронов и падения обломков был изуродован фасад и некоторые конструкции ТРЦ. Также возле Dream Berry горели машины и были повреждены соседние дома.

Кроме того, 24 мая в результате комбинированной атаки на Киев был поврежден другой ТРЦ - "Блокбастер Молл".

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