На Оболони в Киеве замечена российская диверсионно-разведывательная группа
Фото: на Оболони в Киеве замечена российская диверсионно-разведывательная группа (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве на Оболони была замечена диверсионно-разведывательная группа оккупанта. Попросили сообщать об их передвижениях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Местные попросили сообщать о передвижении диверсионно-разведывательной группы и в случае возможности - изготавливать коктейли "Молотова" с целью обезвреживания оккупанта.
"Если вы заметили подозрительных лиц в Оболонском районе сообщайте полиции по номеру 102 . Не покидайте свои дома и отойдите от окон", - отметили в Генштабе.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью над Киевом были сбиты по меньшей мере две российские ракеты и истребитель СУ-27.
Также в столице после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный дом.