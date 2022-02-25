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На Оболони в Киеве замечена российская диверсионно-разведывательная группа

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Пятница 25 февраля 2022 10:52
На Оболони в Киеве замечена российская диверсионно-разведывательная группа Фото: на Оболони в Киеве замечена российская диверсионно-разведывательная группа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве на Оболони была замечена диверсионно-разведывательная группа оккупанта. Попросили сообщать об их передвижениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Местные попросили сообщать о передвижении диверсионно-разведывательной группы и в случае возможности - изготавливать коктейли "Молотова" с целью обезвреживания оккупанта.

"Если вы заметили подозрительных лиц в Оболонском районе сообщайте полиции по номеру 102 . Не покидайте свои дома и отойдите от окон", - отметили в Генштабе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью над Киевом были сбиты по меньшей мере две российские ракеты и истребитель СУ-27.

Также в столице после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный дом.

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