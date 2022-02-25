Над Киевом ночью сбили по меньшей мере две ракеты и один истребитель СУ-27, - ОП

Над столицей ночью были сбиты по меньшей мере две российские ракеты. При этом также сбит и истребитель СУ-27, его пилот взят в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Алексея Арестовича во время брифинга.