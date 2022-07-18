Обновленная карта боевых действий в Украине: что изменилось за сутки

Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине на 18 июля (t me zsuwar)

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.

По данным карты, оккупанты продолжают "давить" на Сребное Покровского района и Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. В то же время, по данным Генштаба, ВСУ успешно отразили штурмы российских оккупантов на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.