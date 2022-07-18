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Обновленная карта боевых действий в Украине: что изменилось за сутки

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 12:25
Обновленная карта боевых действий в Украине: что изменилось за сутки Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине на 18 июля (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.

Обновленная карта боевых действий в Украине: что изменилось за сутки

По данным карты, оккупанты продолжают "давить" на Сребное Покровского района и Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

В то же время, по данным Генштаба, ВСУ успешно отразили штурмы российских оккупантов на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.

Напомним, днем ранее россияне штурмовали позиции ВСУ на Славянском и Бахмутском направлениях. Однако получили отпор и с потерями отступили.

Отметим, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38450 военнослужащих.

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