Обновленная карта боевых действий в Украине: что изменилось за сутки
Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 18 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.
По данным карты, оккупанты продолжают "давить" на Сребное Покровского района и Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.
В то же время, по данным Генштаба, ВСУ успешно отразили штурмы российских оккупантов на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.
Напомним, днем ранее россияне штурмовали позиции ВСУ на Славянском и Бахмутском направлениях. Однако получили отпор и с потерями отступили.
Отметим, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38450 военнослужащих.
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