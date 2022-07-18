Оновлена мапа бойових дій в Україні: що змінилося за добу

Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні на 18 липня (t me zsuwar)

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 18 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

За даними карти, окупанти продовжують "тиснути" на Срібне Покровського району та Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Водночас за даними Генштабу, ЗСУ успішно відбили штурми російських окупантів на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар.