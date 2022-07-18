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Оновлена мапа бойових дій в Україні: що змінилося за добу

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 12:25
Оновлена мапа бойових дій в Україні: що змінилося за добу Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні на 18 липня (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 18 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

Оновлена мапа бойових дій в Україні: що змінилося за добу

За даними карти, окупанти продовжують "тиснути" на Срібне Покровського району та Новолуганське Бахмутського району Донецької області.

Водночас за даними Генштабу, ЗСУ успішно відбили штурми російських окупантів на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар.

Нагадаємо, вчора росіяни штурмували позиції ЗСУ на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Однак отримали відсіч і з втратами відступили.

Зазначимо, минулої доби Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Усього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38 450 військовослужбовців.

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