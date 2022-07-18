ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Фото: оккупанты потеряли еще 150 военных (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38450 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.
Общие боевые потери России на 18 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 38 450 (+150) человек ликвидировано;
- танков - 1687 (+3);
- боевых бронированных машин - 3886 (+7);
- артиллерийских систем - 849 (+3);
- РСЗО - 248 (+0);
- средства ПВО - 113 (+3);
- самолетов - 220 (+0);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 690 (+2);
- крылатые ракеты - 166 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7);
- специальной техники - 70 (+2).
Напомним, в Херсонской области ВСУ нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставок боекомплекта и скоплению живой силы врага.
Кроме того, украинские военные днем ранее уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.