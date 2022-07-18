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ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине

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Понедельник 18 июля 2022 09:09
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине Фото: оккупанты потеряли еще 150 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38450 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.

Общие боевые потери России на 18 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 38 450 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1687 (+3);
  • боевых бронированных машин - 3886 (+7);
  • артиллерийских систем - 849 (+3);
  • РСЗО - 248 (+0);
  • средства ПВО - 113 (+3);
  • самолетов - 220 (+0);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 690 (+2);
  • крылатые ракеты - 166 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7);
  • специальной техники - 70 (+2).

Напомним, в Херсонской области ВСУ нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставок боекомплекта и скоплению живой силы врага.

Кроме того, украинские военные днем ранее уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.

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