Обновлен рекорд по количеству COVID-прививок за сутки в Украине
В Украине за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок от коронавируса. Вакцинировали 97 130 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированные - 60 590 человек. В течение суток работали:
- 623 мобильные бригады,
- 1 229 пунктов прививки;
- 20 центров вакцинации.
По состоянию на 24 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1 871 509 человек, полностью иммунизированные и получили 2 дозы - 550 966 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведены 2 422 475 прививок.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 756 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Кроме того, опубликовано постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта".