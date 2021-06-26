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Обновлен рекорд по количеству COVID-прививок за сутки в Украине

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Киев, Суббота 26 июня 2021 09:35
Обновлен рекорд по количеству COVID-прививок за сутки в Украине Фото: в Украине сделали рекордное количество COVID-прививок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок от коронавируса. Вакцинировали 97 130 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированные - 60 590 человек. В течение суток работали:

  • 623 мобильные бригады,
  • 1 229 пунктов прививки;
  • 20 центров вакцинации.

По состоянию на 24 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1 871 509 человек, полностью иммунизированные и получили 2 дозы - 550 966 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведены 2 422 475 прививок.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 756 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Кроме того, опубликовано постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта".

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