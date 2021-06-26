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Опубликовано постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта"

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Киев, Суббота 26 июня 2021 08:52
Опубликовано постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта" Фото: в Украине опубликовали постановление по мерам противодействия штамму "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию коронавирусу "Дельта". Правительство опубликовало постановление.

Документ опубликовали на Правительственном портале

Это постановление по противодействию штамму коронавируса "Дельта", который уже распространяется Европой, а также Россией.

Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель, также должны сдать экспресс тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Напомним, 23 июня стало известно о подтвержденных двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине.

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Коронавирус "Дельта"
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