Минздрав обновил COVID-статистику: 756 новых случаев за сутки
В Украине за минувшие сутки выявили 756 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 526 человек, умерли 35 пациентов, а выздоровели 1835 человек.
Протестировали за вчера методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек, экспресс-тестами - 15 340 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 233 546 человек, выздоровели 2 161 972 лица, а умерли 52 269 пациентов.
Напомним, 23 июня стало известно о подтвержденных двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине.
Отметим, одного заболевшего коронавирусом "Дельта" уже выписали, контактных проверяют.