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Минздрав обновил COVID-статистику: 756 новых случаев за сутки

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Киев, Суббота 26 июня 2021 08:16
Минздрав обновил COVID-статистику: 756 новых случаев за сутки Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 756 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 526 человек, умерли 35 пациентов, а выздоровели 1835 человек.

Протестировали за вчера методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек, экспресс-тестами - 15 340 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 233 546 человек, выздоровели 2 161 972 лица, а умерли 52 269 пациентов.

Напомним, 23 июня стало известно о подтвержденных двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине.

Отметим, одного заболевшего коронавирусом "Дельта" уже выписали, контактных проверяют.

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