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Оновлено рекорд по кількість COVID-щеплень за добу в Україні

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Київ, Субота 26 червня 2021 09:35
Оновлено рекорд по кількість COVID-щеплень за добу в Україні Фото: в Україні зробили рекордну кількість COVID-щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу. Вакцинували 97 130 людей.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Одну дозу отримали 36 540 людей, повністю імунізовані - 60 590 людей. Протягом доби працювали:

  • 623 мобільні бригади,
  • 1 229 пунктів щеплення;
  • 20 центрів вакцинації.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 871 511 людей, з них отримали 1 дозу - 1 871 509 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 422 475 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 756 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Харківській областях.

Крім того, опубліковано постанову про заходи з протидії штаму "Дельта".

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