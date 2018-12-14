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Обнародованы последствия обстрелов боевиками домов на Донбассе

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 21:50
Обнародованы последствия обстрелов боевиками домов на Донбассе
Фото: последствия обстрелов (facebook.com/pressjfo.news)

Обстрел домов произошел 9 декабря в Зайцевому

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) обнародовала последствия обстрелов со стороны боевиков домов мирных жителей в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В частности, местные жители сообщили наблюдатели украинской стороны СЦКК о том, что 9 декабря 2108, около 15 часов во время обстрелов позиций ООС в районе поселка Зайцевое, под огонь стрелкового оружия и гранатометов наемников вооруженных формирований России попали дома мирных жителей Зайцевое-Северное (Жованка).

"В результате попадания боеприпасов, выпущенных оккупантами, разрушена кровля жилого дома. К счастью, во время обстрела хозяева дома находились в отъезде", - отметили в пресс-центре.

Во время фотофиксации последствий обстрела наблюдатели украинской стороны СЦКК нашли на чердаке поврежденного жилого дома хвостовик от выстрела СПГ-9.

 

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, 14 декабря в ООС сообщили, что боевики на линии разграничения пытались взорвать водопровод Северский Донец - Донбасс.

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