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Оприлюднено наслідки обстрілів бойовиками будинків на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 21:50
Оприлюднено наслідки обстрілів бойовиками будинків на Донбасі
Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/pressjfo.news)

Обстріл будинків стався 9 грудня у Зайцевому

Українська сторона Спільного центру з конролю та координації (СЦКК) оприлюднила наслідки обстрілів з боку бойовиків будинків мирних жителів у Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Зокрема, місцеві жителі повідомили спостерігачів української сторони СЦКК про те, що 9 грудня 2108, близько 15 години під час обстрілу позицій ООС в районі селища Зайцеве, під вогонь стрілецької зброї та гранатометів найманців збройних формувань Росії потрапили будинки мирних мешканців Зайцеве-Північне (Жованка).

"Внаслідок влучання боєприпасів, випущених окупантами, зруйновано покрівлю житлового будинку. На щастя, під час обстрілу господарі будинку перебували у від’їзді", - зазначили в прес-центрі.

Під час фотофіксації наслідків обстрілу спостерігачі української сторони СЦКК знайшли на горищі пошкодженого житлового будинку хвостовик від пострілу СПГ-9.

 

Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 14 грудня в ООС повідомили, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водогін Сіверський Донець - Донбас. 

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