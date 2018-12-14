Боевики пытались подорвать водовод на Донбассе

Фото: саперы на Донбассе (facebook.com/Міністерство інфраструктури України)

Под водоводом Северский Донец - Донбасс обнаружили взрывчатку

Боевики на линии разграничения пытались подорвать водовод Северский Донец - Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в ходе обследования местности украинские военные обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под водоводом. Отметим, по этим трубам питьевая вода поступает в Торецк, Горловку, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области.

"Российские оккупанты раз показали свою низость, коварство и пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Благодаря действиям военных саперов, планы террористов сорваны", - говорится в сообщении.

Плани терористів зірвано В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС та мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном «Сіверський Донець – Донбас», що живить водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини. Російські окупанти вкотре показали свою ницість, підступність та нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Завдяки вмілим та своєчасним діям військових саперів плани терористів зірвано. У мирних мешканців Донбасу буде питна вода. Військовослужбовці Збройних Сил України завжди готові прийти на допомогу! Рухаємось далі! Разом переможемо! Слава Україні! #ООС#Операція_ОС Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 13 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погибли двое военных. По данным штаба, противник вчера 22 раза обстрелял украинских военных.

Отметим, накануне Евросоюз выделил 4 млн евро на оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса в связи с наступлением зимы.

"Европейский союз продолжает поддерживать всех нуждающихся, где бы они ни находились. Это наш гуманитарный и моральный долг", - заявили в Европейской комиссии.