ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Боевики разрушили десятки жилых домов на Донбассе

Новости » Общество    12.12.2018 - 16:32
Боевики разрушили десятки жилых домов на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Дома повредили попаданиям артиллерийских снарядов

Пророссийские боевики 9 декабря обстреляли жилые дома на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

Как отмечается, по данным отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, 9 декабря было зафиксировано по меньшей мере восемь разрушенных жилых домов (без крыш, остались только внешние стены) на 150-метровом участке улицы в поселке Чигари в Южном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка.

Также наблюдатели зафиксировали 12 домов на южном крае этой же улицы и два жилых дома примерно в 250 м на восток с аналогичным характером разрушений.

По оценке миссии, повреждения зданий были причинены попаданиям артиллерийских снарядов.

Боевики разрушили десятки жилых домов на ДонбассеНапомним, вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом вьезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" под Донецком.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обстрела, который боевики совершили вблизи Катериновки Попаснянского района (Луганская область) поврежден магистральный водопровод. Серьезные повреждения водопровода привели к значительному утечки питьевой воды в объеме более 2 тыс. кубометров в час и затопления местности, приусадебных участков, находящихся вблизи места поражения.

В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных В МинВОТ назвали число гражданских, погибших на Донбассе от разрыва мин
Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь