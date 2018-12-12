Боевики разрушили десятки жилых домов на Донбассе

Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Дома повредили попаданиям артиллерийских снарядов

Пророссийские боевики 9 декабря обстреляли жилые дома на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

Как отмечается, по данным отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, 9 декабря было зафиксировано по меньшей мере восемь разрушенных жилых домов (без крыш, остались только внешние стены) на 150-метровом участке улицы в поселке Чигари в Южном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка.

Также наблюдатели зафиксировали 12 домов на южном крае этой же улицы и два жилых дома примерно в 250 м на восток с аналогичным характером разрушений.

По оценке миссии, повреждения зданий были причинены попаданиям артиллерийских снарядов.

Напомним, вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом вьезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" под Донецком.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обстрела, который боевики совершили вблизи Катериновки Попаснянского района (Луганская область) поврежден магистральный водопровод. Серьезные повреждения водопровода привели к значительному утечки питьевой воды в объеме более 2 тыс. кубометров в час и затопления местности, приусадебных участков, находящихся вблизи места поражения.