Оприлюднено прізвища українських моряків, захоплених Росією

Фото: захоплені кораблі (kerch.com.ru)

Відомо прізвища 18 моряків із 24 членів екіпажів

Стали відомі імена українських військових моряків, яких захопила у полон Російська Федерація (РФ) під час атаки на кораблі ВМС. У списку 18 імен, передає РБК-Україна із посиланням на ТСН.

Серед 24 моряків, які перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", наразі відомі імена 18 з них.

Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"

Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.) Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.н.) Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р.н.) Матрос Андрій Ейдер (1999 р.н.) Старший матрос Богдан Головаш (1996 р.н.) Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р.н.)

Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"

Командир - старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.) Старший матрос Вячеслав Зінченко (1998 р.н.) Матрос Сергій Цибізов (1997 р.н.) Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р.н.) Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р.н.) Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.н.)

Рейдовий буксир "Яна Капу"

Командир - старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.) Старший матрос Михайло Власюк (1984 р.н.) Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р.н.) Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р.н.) Матрос Євгеній Семидоцький (1998 р.н.) Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.)

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що російські прикордонники затримали в Керченській протоці 24 українських моряка.

Додамо, Генштаб ЗСУ опублікував радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ перед нападом на українських моряків. На записі чутно, як був чітко відданий наказ нападати на кораблі ВМС України. Крім того, в одній із розмов відзначається, що з ситуацією був добре ознайомлений російський прем'єр Дмитро Медведєв.

Додамо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельної групи ВМС України. Три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. В ході обстрілу судів шість моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні.