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Оприлюднено прізвища українських моряків, захоплених Росією

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 18:20
Оприлюднено прізвища українських моряків, захоплених Росією
Фото: захоплені кораблі (kerch.com.ru)

Відомо прізвища 18 моряків із 24 членів екіпажів

Стали відомі імена українських військових моряків, яких захопила у полон Російська Федерація (РФ) під час атаки на кораблі ВМС. У списку 18 імен, передає РБК-Україна із посиланням на ТСН.

Серед 24 моряків, які перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", наразі відомі імена 18 з них. 

Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"

  1. Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)
  2. Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.н.)
  3. Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р.н.)
  4. Матрос Андрій Ейдер (1999 р.н.)
  5. Старший матрос Богдан Головаш (1996 р.н.)
  6. Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р.н.)

Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"

  1. Командир - старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)
  2. Старший матрос Вячеслав Зінченко (1998 р.н.)
  3. Матрос Сергій Цибізов (1997 р.н.)
  4. Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р.н.)
  5. Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р.н.)
  6. Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.н.)

Рейдовий буксир "Яна Капу"

  1. Командир - старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)
  2. Старший матрос Михайло Власюк (1984 р.н.)
  3. Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р.н.)
  4. Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р.н.)
  5. Матрос Євгеній Семидоцький (1998 р.н.)
  6. Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.)

Нагадаємо,  уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що російські прикордонники затримали в Керченській протоці 24 українських моряка

Додамо,  Генштаб ЗСУ опублікував радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ перед нападом на українських моряків. На записі чутно, як був чітко відданий наказ нападати на кораблі ВМС України. Крім того, в одній із розмов відзначається, що з ситуацією був добре ознайомлений російський прем'єр Дмитро Медведєв.

Додамо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельної групи ВМС України. Три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. В ході обстрілу судів шість моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

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