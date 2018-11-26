Оприлюднено прізвища українських моряків, захоплених Росією

Відомо прізвища 18 моряків із 24 членів екіпажів
Стали відомі імена українських військових моряків, яких захопила у полон Російська Федерація (РФ) під час атаки на кораблі ВМС. У списку 18 імен, передає РБК-Україна із посиланням на ТСН.
Серед 24 моряків, які перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", наразі відомі імена 18 з них.
Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що російські прикордонники затримали в Керченській протоці 24 українських моряка.
Додамо, Генштаб ЗСУ опублікував радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ перед нападом на українських моряків. На записі чутно, як був чітко відданий наказ нападати на кораблі ВМС України. Крім того, в одній із розмов відзначається, що з ситуацією був добре ознайомлений російський прем'єр Дмитро Медведєв.
Додамо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельної групи ВМС України. Три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. В ході обстрілу судів шість моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні.