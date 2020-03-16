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Оприлюднено порядок денний позачергового засідання Ради

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 21:10
Оприлюднено порядок денний позачергового засідання Ради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ході засідання нардепи розгляне законопроект про коронавірус

У Верховній раді оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання 17 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Ради.

Повідомляється, що на обговорення буде винесено низку законопроектів, питання Кабінету міністрів, а також діяльність силових органів.

Таким чином, на позачерговому засіданні заплановано розгляд наступних питань:

  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавирусной хвороби (COVID-19);
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я;
  • проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету;
  • проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавирусной хвороби (COVID-19);
  • проект постанови про деякі питання організації роботи Верховної ради України на період дії карантину в Україні;
  • проект постанови про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання

Нагадаємо, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання Верховної ради.

Крім того, у зв'язку з пандемією коронавіруса графік роботи парламенту зміниться: до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Пленарних засідань не буде.

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