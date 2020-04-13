Обнародована программа деятельности Кабмина

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство планирует бороться с коронавирусом и продолжить курс на евроатлантическую интеграцию

На сайте Верховной рады обнародована Программа деятельности Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Проект постановления о Программе деятельности зарегистрирован под №3330.

Как отмечается в документе, реагируя на текущие вызовы, "правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19".

Также Кабмин планирует защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

"Правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Планируем реализовать принципы экономического, правового, социального развития, предусмотренные в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Интеграция в НАТО укрепит обороноспособность Украины", - говорится в документе.

В то же время документ на 10 страниц не содержит ни одной цифры.

Напомним, состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем был сформирован 4 марта 2020 года на внеочередном пленарном заседании Верховной рады.

Отметим, что в случае утверждения Программы правительство получит годовой иммунитет, а Рада не сможет уволить премьера.

В то же время правительство Алексея Гончарука имело иммунитет до октября 2020 года, но премьер добровольно подал в отставку.

По данным последних соцопросов, большинство украинцев недовольны деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля.