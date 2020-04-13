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Оприлюднена програма діяльності Кабміну

Новини » Економіка     13.04.2020 - 14:38
Оприлюднена програма діяльності Кабміну
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд планує боротися з коронавірусом та продовжити курс на євроатлантичну інтеграцію

На сайті Верховної ради оприлюднена Програма діяльності Кабінету міністрів України на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Проект постанови про Програму діяльності зареєстрований під №3330.

Як зазначається в документі, реагуючи на нагальні виклики, "уряд спрямує першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19".

Також уряд планує захист територіальної цілісності та суверенітету України та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

"Уряд підтверджує незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Плануємо реалізувати принципи економічного, правового, соціального розвитку, що передбачені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Інтеграція до НАТО зміцнить обороноздатність України", - йдеться в документі.

Водночас документ на 10 сторінок не містить жодної цифри.

Нагадаємо, склад Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем був сформований 4 березня 2020 року на позачерговому пленарному засіданні Верховної ради.

Відзначимо, що у разі затвердження Програми уряд отримає річний імунітет, а Рада не зможе звільнити прем’єра.

Водночас уряд Олексія Гончарука мав імунітет до жовтня 2020 року, але прем’єр добровільно подав у відставку.

За даними останніх соцопитувань, більшість українців незадоволені діяльністю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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