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Кабмин Шмыгаля подал в Раду на утверждение программу своей деятельности

Новости » Политика     13.04.2020 - 12:02
Кабмин Шмыгаля подал в Раду на утверждение программу своей деятельности
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В настоящее время текст соответствующего постановления отсутствует

На сайте Верховной рады зарегистрирован проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект был внесен в Раду в понедельник, 13 апреля. Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram опубликовал проект программы деятельности Кабинета министров Дениса Шмыгаля. В проекте программы правительства подтверждается курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также реализация принципов экономического, правового, социального развития, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

Подчеркнем, в краткосрочных приоритетах указана организация противоэпидемических мероприятий для борьбы с коронавирусом, в частности, подготовка больниц, восстановление системы противоэпидемической защиты, а также обеспечение непрерывной работы критически важных объектов.

Как писало РБК-Украина, 2 апреля Шмыгаль сообщил, что Кабмин на внеочередном заседании утвердил программу деятельности правительства. Он отмечал, что в ближайшее время программа будет представлена на рассмотрение в Верховную раду.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаДенис Шмыгаль
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