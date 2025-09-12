UA

Обмінники виставили нові курси долара та євро

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зростання. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 вересня середній курс продажу не змінився - 41,60 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 48,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,36-41,39 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль після зниження до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 12 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3127 гривень за 1 долар (+0,0989 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,2739 гривень за 1 євро (+0,0331 грн).

 

 

Нова програма з МВФ

У МВФ підтвердили, що готують нову програму з Україною. Вона включатиме нову оцінку тривалості війни. Параметри обсягу допомоги поки що не визначено.

При цьому в НБУ впевнені, що основними донором допомоги для України стане Європейський Союз.

