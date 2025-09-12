RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Обменники выставили новые курсы доллара и евро

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после роста. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 сентября средний курс продажи не изменился - 41,60 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 48,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,36-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после снижения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 12 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3127 гривен за 1 доллар (+0,0989 грн).

Официальный курс евро составит 48,2739 гривен за 1 евро (+0,0331 грн).

 

Новая программа с МВФ

В МВФ подтвердили, что готовят новую программу с Украиной. Она будет включать новую оценку продолжительности войны. Параметры объема помощи пока не определены.

При этом в НБУ уверены, что основными донором помощи для Украины станет Европейский Союз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро