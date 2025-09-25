Обмінники підняли курс долара і опустили курс євро

Прогноз ЄБРР

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%.

У звіті зазначається, що Україна зуміла зберегти макроекономічну стабільність навіть в умовах війни.

"Економічні перспективи України є вкрай невизначеними і залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної підтримки", - йдеться в документі.

Як зазначає ЄБРР, Національний банк України зберігає облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року, стримуючи інфляцію і підтримуючи стабільність курсу.