Курс доллара Экономика Авто Tech

Обменники подняли курс доллара и опустили курс евро

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 сентября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 48,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,45-41,48 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 25 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4105 гривен за 1 доллар (+0,0325 грн).

Официальный курс евро составит 48,6573 гривен за 1 евро (-0,1439 грн).

 

Прогноз ЕБРР

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5% вместо ранее прогнозируемых 3,3%.

В отчете отмечается, что Украина сумела сохранить макроэкономическую стабильность даже в условиях войны.

"Экономические перспективы Украины крайне неопределенны и зависят от хода войны, энергетической безопасности и международной поддержки", - говорится в документе.

Как отмечает ЕБРР, Национальный банк Украины сохраняет учетную ставку на уровне 15,5% с марта 2025 года, сдерживая инфляцию и поддерживая стабильность курса.

