Обменники подняли курс доллара и опустили курс евро

По состоянию на утро 25 сентября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 48,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,45-41,48 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 25 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4105 гривен за 1 доллар (+0,0325 грн).

Официальный курс евро составит 48,6573 гривен за 1 евро (-0,1439 грн).