НБУ знову підвищив курс долара
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 25 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4105 гривень за 1 долар (+0,0325 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,6573 гривень за 1 євро (-0,1439 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,40-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку долар зріс до 41,60 гривень, євро зріс до 49,15 гривень.
Стабільний курс
За останній рік офіційний курс не змінився. На 25 вересня 2024 року він становив 41,37 грн/долар. Курс зріс наприкінці минулого року до 42 гривень, однак потім знизився.
Аналітики очікують традиційного зростання курсу долара і наприкінці 2025 року.