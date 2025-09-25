ЄБРР погіршив прогноз економічного зростання в Україні
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Тепер очікується зростання ВВП на рівні 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз банку за вересень 2025 року.
Зниження прогнозу пов'язане з високою невизначеністю через війну Росії проти України. При цьому ЄБРР залишив без змін прогноз на 2026 рік на рівні 5%, за умови припинення бойових дій і запуску післявоєнного відновлення.
По регіону роботи банку очікується зростання на рівні 3,1% у 2025 році зі збільшенням до 3,3% у 2026 році.
Макроекономічна стійкість попри війну
У звіті зазначається, що Україна зуміла зберегти макроекономічну стабільність навіть в умовах війни.
"Економічні перспективи України є вкрай невизначеними і залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної підтримки", - йдеться в документі.
Влада продовжує дотримуватися принципів бюджетної дисципліни та проводити структурні реформи. Мета - збільшити доходи бюджету, стимулювати інвестиції, поліпшити управління держпідприємствами та зміцнити фінансовий сектор, зазначають у ЄБРР.
Зростання та обмеження
Згідно з даними ЄБРР, у першому кварталі 2025 року економіка України зросла на 0,9% у річному вираженні. Цьому сприяли внутрішнє споживання та інвестиції в критичну інфраструктуру.
Однак зростання обмежують дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та слабкі показники аграрного експорту. Рівень безробіття знизився до воєнного мінімуму в 12%, але працевлаштування залишається скрутним через мобілізацію та еміграцію.
Дефіцит та інфляція
Із січня по липень поточний рахунок платіжного балансу України збільшився майже на 50%. Це пов'язано з високими обсягами імпорту військової та енергетичної продукції на тлі слабкого експорту.
Бюджетний дефіцит у 2025 році, за прогнозом, сягне 22% ВВП. Для його покриття планується залучити близько 40 млрд доларів (34 млрд євро) зовнішнього фінансування, здебільшого від ЄС, країн G7 і МВФ, зазначають у банку.
Інфляція поступово сповільнюється - з 15,9% у травні до 13,2% у серпні. Вона, як і раніше, формується за рахунок зростання цін на продукти харчування, комунальні послуги та заробітні плати.
Як зазначає ЄБРР, Національний банк України зберігає облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року, стримуючи інфляцію і підтримуючи стабільність курсу. Міжнародні резерви в серпні досягли 46 млрд доларів, що покриває 5,5 місяців імпорту.
Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України 2025 року на 2,1%.
МВФ очікує зростання економіки України 2025 року на рівні 2-3%.