ЄБРР погіршив прогноз економічного зростання в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Тепер очікується зростання ВВП на рівні 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз банку за вересень 2025 року.

Зниження прогнозу пов'язане з високою невизначеністю через війну Росії проти України. При цьому ЄБРР залишив без змін прогноз на 2026 рік на рівні 5%, за умови припинення бойових дій і запуску післявоєнного відновлення.

По регіону роботи банку очікується зростання на рівні 3,1% у 2025 році зі збільшенням до 3,3% у 2026 році.

Макроекономічна стійкість попри війну

У звіті зазначається, що Україна зуміла зберегти макроекономічну стабільність навіть в умовах війни.

"Економічні перспективи України є вкрай невизначеними і залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної підтримки", - йдеться в документі.

Влада продовжує дотримуватися принципів бюджетної дисципліни та проводити структурні реформи. Мета - збільшити доходи бюджету, стимулювати інвестиції, поліпшити управління держпідприємствами та зміцнити фінансовий сектор, зазначають у ЄБРР.

Зростання та обмеження

Згідно з даними ЄБРР, у першому кварталі 2025 року економіка України зросла на 0,9% у річному вираженні. Цьому сприяли внутрішнє споживання та інвестиції в критичну інфраструктуру.

Однак зростання обмежують дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та слабкі показники аграрного експорту. Рівень безробіття знизився до воєнного мінімуму в 12%, але працевлаштування залишається скрутним через мобілізацію та еміграцію.

Дефіцит та інфляція

Із січня по липень поточний рахунок платіжного балансу України збільшився майже на 50%. Це пов'язано з високими обсягами імпорту військової та енергетичної продукції на тлі слабкого експорту.

Бюджетний дефіцит у 2025 році, за прогнозом, сягне 22% ВВП. Для його покриття планується залучити близько 40 млрд доларів (34 млрд євро) зовнішнього фінансування, здебільшого від ЄС, країн G7 і МВФ, зазначають у банку.

Інфляція поступово сповільнюється - з 15,9% у травні до 13,2% у серпні. Вона, як і раніше, формується за рахунок зростання цін на продукти харчування, комунальні послуги та заробітні плати.

Як зазначає ЄБРР, Національний банк України зберігає облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року, стримуючи інфляцію і підтримуючи стабільність курсу. Міжнародні резерви в серпні досягли 46 млрд доларів, що покриває 5,5 місяців імпорту.