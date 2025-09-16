Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зниження. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 вересня середній курс продажу впав на 10 копійок до 41,40 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 47,75 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,09-41,12 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 13 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 16 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2317 гривень за 1 долар (-0,0521 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,4967 гривень за 1 євро (+0,1038 грн).