НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 15:30
UA EN RU
НБУ знижує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2317 гривень за 1 долар (-0,0521 грн).
НБУ знижує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,4967 гривень за 1 євро (+0,1038 грн).
НБУ знижує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ знижує курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку долар впав до 41,50 гривень, євро впав до 48,70 гривень.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики у вересні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,45 грн/долар. У липні вони очікували курс 44,74 грн/долар.

Населення в серпні поліпшило очікування до 43,73 грн/долар порівняно з 43,75 грн/долар у липні.

