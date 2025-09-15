НБУ знижує курс долара другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 16 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2317 гривень за 1 долар (-0,0521 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,4967 гривень за 1 євро (+0,1038 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку долар впав до 41,50 гривень, євро впав до 48,70 гривень.
Прогноз курсу
Фінансові аналітики у вересні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,45 грн/долар. У липні вони очікували курс 44,74 грн/долар.
Населення в серпні поліпшило очікування до 43,73 грн/долар порівняно з 43,75 грн/долар у липні.