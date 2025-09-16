ua en ru
Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Украина, Вторник 16 сентября 2025 10:10
Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил снижение. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 сентября средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,40 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 47,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,09-41,12 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 13 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 16 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2317 гривен за 1 доллар (-0,0521 грн).

Официальный курс евро составит 48,4967 гривен за 1 евро (+0,1038 грн).

Прогноз курса

В проекте госбюджета на 2026 год средний курс на 2025 год ожидается на уровне 42,4 грн/доллар. При этом ожидается скачок курса в следующем году до 45,7 грн/доллар.

