Обмінні пункти оновили курси валют: скільки коштують долар та євро

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний наприкінці року. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 грудня середній курс продажу долара в Україні складає 38,15 грн, курс євро - 41,95 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 41,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,52-37,55 (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль після двотижневого зростання.

Офіційний курс на 26 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5225 грн за 1 долар (-0,0300 грн). Курс євро становитиме 41,3611 гривень за 1 євро (-0,0142 грн).

Прогноз курсу

Як сказав у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, в останній тиждень грудня продовжуватиметься тенденція до поступового наближення один до одного курсів міжбанку та готівкового ринку.

За його прогнозом, межі курсових коливань на готівковому ринку, швидше за все, будуть на рівні 37-38 грн/долар і 39-41 грн/євро.

Водночас НБУ попередив про негативний вплив на валютний ринок затягування за допомогою України.