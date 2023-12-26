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Обменные пункты обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Украина, Вторник 26 декабря 2023 10:24
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Обменные пункты обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро Фото: курс доллара стабилен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен в конце года. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 декабря средний курс продажи доллара в Украине составляет 38,15 гривен, курс евро - 41,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 41,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,52-37,55 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд после двухнедельного роста.

Официальный курс на 26 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5225 гривен за 1 доллар (-0,0300 грн). Курс евро составит 41,3611 гривен за 1 евро (-0,0142 грн).

Прогноз курса

Как сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в последнюю неделю декабря будет продолжаться тенденция к постепенному приближению друг к другу курсов межбанка и наличного рынка.

По его прогнозу, границы курсовых колебаний на наличном рынке, скорее всего, будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро,

В то же время, НБУ предупредил о негативном влиянии на валютный рынок затягивания с помощью Украины

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