НБУ попередив про негативний вплив на валютний ринок затягування з допомогою Україні

Питання з виділення допомоги Україні від ЄС та США має вирішитися у найближчі місяці. Затягування негативно вплине на валютний ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики ( КМП ) НБУ 13 грудня, під час якого було підтримано рішення знизити облікову ставку з 16 до 15%.

Як зазначили учасники дискусії, ризики для інфляційного розвитку та курсової стійкості в умовах війни залишаються значними, а деякі навіть частково реалізувалися. Зокрема, відбулася затримка з наданням Україні зовнішньої фінансової допомоги, зберігається невизначеність щодо строків та обсягів подальших надходжень. Бюджети підтримки України на 2024 рік з боку ключових партнерів - ЄС та США - досі не затверджені.

"Ця проблема, найімовірніше, вирішиться впродовж наступних місяців. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, наразі міжнародні резерви України становлять майже 39 млрд доларів та є достатніми для збереження контролю над курсовою динамікою.

"Однак затягування вирішення питання щодо міжнародного фінансування може негативно позначитися на очікуваннях, а отже, й зумовити додатковий попит на валюту. Відповідно НБУ має діяти зважено, щоб не зашкодити здобуткам із забезпечення курсової стійкості та помірної інфляції", - повідомили в НБУ.

Допомога Україні

Нагадаємо, у грудні виникли складності зі схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро. Сенат планує розглянути пакет допомоги Україні у січні. ЄС повернеться до питання про допомогу у лютому після того, як пакет заблокувала Угорщина.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що у грудні реалізувалися ризики ритмічності надходжень допомоги України. "Ритмічність - так, можлива підважена зараз, але ми не готові стверджувати, що підважена достатність, що підважені очікування щодо обсягів фінансової допомоги", - зазначив Пишний.

Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми.