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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 16:18
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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль після двотижневого зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5225 грн за 1 долар (-0,0300 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,3611 гривень за 1 євро (-0,0142 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 6 копійок до 37,52-37,55 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 38,15 гривні за долар.

Ситуація на ринку

Зростання курсу долара протягом останніх тижнів було викликане збільшенням дефіциту валюти на міжбанку.

Зокрема НБУ протягом тижня 18-22 грудня продав на міжбанківському валютному ринку 977,27 млн доларів. Це максимальний обсяг після рекорду в жовтні, коли НБУ продав за тиждень 2-6 жовтня 1,152 млрд доларів одразу після переходу "керованої гнучкості" курсу.

Зростання попиту на валюту наприкінці року було очікуваним для Національного банку України. "Відповідно, реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Але водночас відповідно до задекларованих принципів ми почали дозволяти курсу (гривні) більше послаблюватися", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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