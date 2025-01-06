Обміни полоненими з РФ у 2025 році можуть стати систематичними, - Лубінець

Є попередня домовленість з Росією, що обміни полоненими у 2025 році мають стати систематичними. Пріоритет - повернення тяжкохворих і тяжкопоранених.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю для телеканалу "Рада".

"Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених", - сказав Лубінець.

За його словами, також сторони попередньо домовилися, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ.

"Я не хочу, щоб зараз це прозвучало як анонс. Але ми побачимо, чи дотримається російська сторона свого слова. Якщо так, то українське суспільство побачить цю системність за кількістю, термінами, категоріями", - додав омбудсмен.