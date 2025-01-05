В розвідці розповіли, скільки українців були звільнені з полону РФ у 2024 році
У розвідці порахували число звільнених українців з полону Росії за рік. У 2024 році вдалось повернути в Україну на 356 громадян більше, ніж за 2023-й.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"Рік, що минув, був для нас непростим, але результативним. Зокрема, звільнено з неволі на 356 людей більше, ніж у 2023 році", - розповів голова ГУР Кирило Буданов.
Загалом за 2024 рік Україна провела 11 обмінів та звільнила 1358 громадян з полону Росії.
Повернення загиблих захисників в Україну
Крім того, зросла і кількість повернутих тіл загиблих захисників в Україну.
"Під час перемовин вдалося домовитися про повернення втричі більшої кількості тіл наших захисників", - зазначив заступник голови Коордштабу Андрій Юсов.
За його словами, це свідчить про те, що вдається більш успішно проводити пошук та перемовини.
Обмін "всіх на всіх" між Україною і РФ
Україна вже давно робить усі можливості, щоб обміняти полонених у форматі "всіх на всіх". Але Росія перешкоджає цьому.
Ще 2023 року глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що є певні перепони з боку Росії щодо обміну полоненими "всіх на всіх".
При цьому, якщо Україна з Росією домовляться про обмін полоненими "всіх на всіх", то він відбуватиметься не за один день.
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